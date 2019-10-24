[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.8 27.44
 Власть
  34  0
Все про:Кабмин (3540) Минэкологии (125) ядерная безопасность (74)

 Кабмин вернул Госинспекцию ядерного регулирования себе в подчинение

Кабинет министров вернул Государственную инспекцию ядерного регулирования (ГИЯРУ) в свое подчинение

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы Министерства энергетики и защиты окружающей среды" было принято на заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Министерства.

Документом предусмотрено, что деятельность Государственной инспекции ядерного регулирования Украины будет направляться и координироваться Кабинетом министров Украины. Также ГИЯРУ исключена из перечня органов, деятельность которых направляется и координируется через министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155746
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГПУ Донбасс Кабмин Киев Нацполиция полиграф Россия Слуга народа увольнение
 
 
 
 
 
 вверх