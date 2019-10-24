 Власти Киева закажут 330 тысяч электронных проездных для школьников

За внесение соответствующих изменений в городскую целевую программа "Турбота" на 2019-2021 годы на заседании 24 октября проголосовали 80 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Согласно решению, на выпуск электронных билетов учащихся, в том числе кадетов, на базе электронной пластиковой карты для бесплатного проезда направят 31,5 млн грн.

"По подсчетам, ежегодно город бесплатно перевозит более 903 тысяч человек. Средний размер возмещения за льготный проезд составляет почти 162 тыс. грн в месяц. Всего в этом году город заложил более 1,7 млрд грн для перевозки льготных категорий", – скащано в сообщении.

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Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация рассматривает возможность продления опытной эксплуатации системы единого электронного билета (e-билет) из-за проблем с обеспечением проезда льготников, школьников и студентов.

Ожидается, что электронный ученический билет для проезда в столичном транспорте появится до конца года, а для студентов будет выпущена специальная карта с возможностью покупать поездки со скидкой 50%.

Ранее планировалось, что с 1 ноября 2019 года закончится опытная (тестовая) эксплуатация системы электронного билета и данная система будет переведена в промышленную эксплуатацию.

Напомним, запуск е-билета в тестовом режиме переносился не один раз еще с начала 2017 года. В итоге, запуск системы состоялся только 1 февраля 2019 года.