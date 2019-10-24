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 Нацбанк спрогнозировал сохранение транзита российского газа в объеме 50 миллиардов кубометров

Национальный банк Украины (НБУ) в обновленном макроэкономическом прогнозе учел сохранение транзита российского газа через Украины в 2020 году в объеме около 50 млрд кубометров.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Действительно, может быть сценарий, что на протяжении какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита по территории Украины", – сказал Сологуб.

В то же время, по словам замглавы НБУ, в прогноз центробанка заложен сценарий, при котором транзит газа через территорию Украины в 2020 году составит около 50 млрд кубометров.

"Когда мы ставим транзит на 50 млрд кубометров в следующем году, мы исходим из оценок того, какие есть контрактные обязательства у "Газпрома", какие сейчас есть объемы в хранилищах и когда новые газопроводы будут введены в действие. И учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства, мы видим что "Газпрому" придется прокачать через территорию Украины как минимум 50 миллиардов кубометров газа в следующем году, если он будет выполнять свои контрактные обязательства", – уточнил Сологуб.

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий, ожидаемое снижение поступлений от транзита газа и ухудшение ценовых условий на мировых товарных рынках приведет к расширению дефицита текущего счета в 2020-2021 годах.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 и 2020 годы до 3,5% и на 2021 – до 4%, по сравнению с июльским прогнозом, который предусматривал рост на 3% 3,2% 3,7% соответственно.

В свою предыдущий макроэкономический прогноз НБУ закладывал падение валютных поступлений с 2020 года из-за вероятного прекращения транзита российского газа через Украину, который приносит около $3 млрд в год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155735
 
 
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