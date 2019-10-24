 Киевсовет одобрил покупку 50 новых вагонов метров за счет кредита ЕБРР

Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета сообщает БизнесЦензор.

Сегодня на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое имеет целью пополнить парк подвижного состава метрополитена новыми вагонами.

В прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 млн пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов. Учитывая спрос данного вида транспорта, городу необходимы дополнительные единицы.

"Поэтому, столица намерена приобрести до 50 новых вагонов на общую сумму до 50 млн евро", - сообщает КГГА.

Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена предоставит Европейский банк реконструкции и развития.

Как сообщалось, Киев планирует привлечь 110 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию городского транспорта на срок 12-13 лет.

В частности, кредитное финансирование в 50 млн евро привлечет КП "Киевский метрополитен" и 60 млн евро – КП "Киевпастранс".

Так, "Киевский метрополитен" привлечет кредит ЕБРР на сумму до 50 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро.

Кредит ЕБРР на 60 млн евро для КП "Киевпастранс" планируется направить на покупку трамвайных вагонов длиной 30-34 метра с низким уровнем пола.