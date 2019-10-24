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 Госгеокадастр внес на публичную кадастровую карту данные о недрах

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра дополнила Публичную кадастровую карту новым информационным слоем "Геонедра", отображающим информацию о специальных разрешениях, выданных Государственной службой геологии и недр на пользование недрами.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра, передает БизнесЦензор.

"Эта информация показывает имеющиеся ограничения на использование земельных участков и предоставляется Государственным научно-производственным предприятием "Государственный информационный геологический фонд Украины", – отмечается в сообщении.

Слой "Геонадра" имеет информативный характер и доступен на территории всей Украины.

Как сообщалось, с 11 октября Госгеокадастр начал обнародовать на публичной кадастровой карте информацию о лесах, незарегистрированных землях и природно-заповедном фонде.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 августа 2020 года. В минувшем году Госгеокадастр выявил в кадастре 1 млн ошибок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155725
 
 
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