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 Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019-2021 годы

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 и 2020 годы до 3,5% и на 2021 – до 4%, по сравнению с июльским прогнозом, который предусматривал рост на 3% 3,2% 3,7% соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Это обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений. В то же время сдерживающими факторами для экономического роста в 2020 году будут замедление мировой экономики и ухудшения условий торговли", – отмечается в сообщении.

По оценке НБУ, в 2019 году дефицит текущего счета сузится до 2,9% ВВП, несмотря на более прочный обменный курс гривни, благодаря лучшим условиям торговли и высокому урожаю зерновых.

В 2020-2021 годах дефицит текущего счета несколько расширится вследствие уменьшения объемов транзита газа и ухудшения ценовых условий на мировых товарных рынках: низких цен на железную руду и постепенное подорожание энергоносителей.

Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с МВФ до конца 2019 года.

"Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам", – сказано в сообщении.

В результате, согласно прогнозу НБУ, объем международных резервов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около $23-24 млрд.

Читайте также: Минэкономики повысило прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,7% (обновлено)

Как сообщалось, в июле Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год до 3% с ожидаемых согласно апрельскому прогнозу 2,5%. НБУ ожидал в 2020 году роста экономики на уровне 3,2%, а в 2021 году – на 3,7%.

Согласно обновленному в октябре консервативному сценарию Минэкономики, оценка роста ВВП Украины в 2019 году повышена с 2,8% до 3,5%, а в 2020 году прогнозируется на 3,7%, что больше предыдущего прогноза, предусматривающего рост на 3,3%. По оптимистическому прогнозу Минэкономики экономический рост в 2020 году составит 4,8% ВВП.

В своем октябрьском отчете Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, в 2020 – с 3,4% до 3,7%, в 2021 – с 3,7% до 4,1%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% – в последующие четыре года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155724
 
 
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Что бы выйти из руин, куда нас загнал Порошенко, нужно хотябы 7% роста.
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