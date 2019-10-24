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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:кредит (1261) НБУ (4108) учетная ставка (102)

 Нацбанк ускорил снижение учетной ставки

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых до 25 октября.

Снижение учетной ставки закреплено решением правления НБУ №797-рш от 24 октября июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, в сентябре 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и была ниже прогноза НБУ, снижение инфляции продолжилось и в октябре, как свидетельствуют результаты предварительной оценки Национального банка.

"В основе этой устойчивой тенденции – постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции. Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, наоборот давление на цены в сторону повышения", – подчеркивают в НБУ.

При этом Нацбанк сохранил прогноз инфляции на уровне 6,3% на конец 2019 года и 5% в конце 2020 года.

Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с МВФ до конца 2019 года.

"Соответственно, ключевыми рисками для реализации указанного макроэкономического прогноза, в частности снижение инфляции до цели в 2020 году, является отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов", – сказано в сообщении.

Также актуальными в НБУ называют риски полного прекращениятранзита газа из России по территории Украины, усиления торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, а также эскалации военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Прогнозный сценарий Национального банка, как и прежде, предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% на конец 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

По-прежнему, наиболее резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 года, хотя Нацбанк допускает как более медленное, так и более стремительное снижение ставки до 8%.

"Важное условие для этого – ускоренная реализация ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренные меморандумом о взаимодействии между правительством и Национальным банком, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине", .

Напомним, Национальный банк снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых с 19 июля в рамках продолжения цикла смягчения монетарной политики.

При этом решение поддержали все члены Комитета монетарной политики Национального банка, один из них предлагал снизить ставку более значительно – на 1 процентный пункт.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155723
 
 
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Сейчас НБУ ведет очень правильную взвешенную политику. Не то, что было при Гонтаревой. Эта дура обанкротила сотню банков, разогнала курс доллара до выше 30, вывели миллиард в оффшоры и потом смылась в Лондон. Нацарювала миллиард и втикла.
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Нужно еще меньше, даже в а Раше 9,5%, а нужно не более 5%. Тогда будет подъем экономики, малого и среднего бизнса.
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