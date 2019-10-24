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 Google заявил о достижении "квантового" превосходства

Разработчики американской компании Google создали первый в мире компьютер на основе квантовых технологий, сообщается в статье журнала Nature.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Команда ученых под руководством Джона Мартиниса из Калифорнийского университета создала новое устройство и уже выполнило ряд расчетов, которые находятся за пределами практических возможностей "обычных" компьютеров.

Отмечается, что принадлежащий компании Google 54-кубитный процессор Sycamore смог за 200 секунд решить задачу, которая должна занять у современных суперкомпьютеров не менее 10 тысяч лет расчетов.

В свою очередь портал Verge пишет, что американская корпорация IBM — главный соперник Google в области квантовых исследований — уже заявляла о том, что задачу, решение которой иллюстрирует превосходство процессора Sycamore, можно решить за 2,5 дня при помощи классических технологий.

Отмечается, что в основе работы квантовых компьютеров лежат принципы, которые фундаментально отличаются от ныне действующих в сфере цифровых устройств.

В работе классических компьютеров используется двоичная система, где бит равен или нулю, или единице. Квантовый бит или "кубит" при этом может существовать в нескольких состояниях одновременно, это позволит устройствам работать со значительно большими объемами данных в более короткий срок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155717
 
 
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