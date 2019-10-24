 Кабмин упростил регистрацию представительств иностранных компаний

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Со вступлением в силу постановления плату за регистрацию представительства иностранного субъекта хозяйствования в Украине будет снижена с $2500 до 1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2019 году – 1921 грн). Кроме того, срок регистрации представительства сокращается с 60 до 20 рабочих дней.

При этом для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые являются резидентами государства-агрессора, регистрация представительства в Украине будет стоить 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и продлится до шестидесяти рабочих дней со дня подачи документов.

"Мы упрощаем регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйствования в Украине, ведь устранение барьеров для иностранных инвестиций является фундаментом экономического развития. Уверен, эти изменения создадут благоприятные условия для присутствия иностранных компаний в Украине, увеличат количество инвестиций в нашу экономику и повысят деловую активность", – отметил Малюська.