 Дубилет пояснил условия отказа от публикации законов в печатной прессе

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях. Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее", – отметил Дубилет.

"Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени", – пояснил министр.

По словам Дубилета, ЭЦП дает гарантию, что документ невозможно изменить, кроме того, все видят время наложения ЭЦП на файл.

"Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК. То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможен. Можно ли как-то исхитриться и подделать ЭЦП? Или как-то изменить время подписи? Если вы несколько разбираетесь в этом вопросе, то знаете, что это практически невозможно", – подчеркнул министр.

Дубилет добавил, что в любом случае каждый принятый законодательный акт по закону будет и дальше рассылаться во все ключевые архивы в бумажном виде.

Министр также сообщил, что по поводу вышеуказанного законопроекта в правительстве проводились "достаточно глубокие дискуссии", и Кабмин готов к обсуждению в парламенте.

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Как сообщалось, Кабинет министров инициирует отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в правительственном издании "Урядовый курьер". Соответствующий законопроект вскоре будет передан в Верховную Раду.

Такое решение в правительстве пояснили тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти.