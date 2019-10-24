 В Николаевской области потребители смогут управлять запасом газа онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Почти полторы тысячи николаевцев воспользовались акцией "Твоя Энергонезависимость" и запаслись газом на зиму по летней цене 5,99 грн. за один кубометр.

"А с 15 октября они могут быстро определить, когда с максимальной выгодой использовать купленный ими зимний запас газа", - говорится в сообщении.

Достаточно в режиме онлайн выбрать период для использования газа из запаса, а также его долю в общем объеме потребления (в диапазоне от 0 до 100%). Для участников акции, которые воздержатся от заявок на управление, действуют обычные условия акции: они по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей.

1358 николаевцев воспользовались акцией "Твоя Энергонезависимость" и приобрели 1,5 млн куб.м природного газа. При этом около 70% заявок на покупку газа оформлены онлайн с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua, а 30% - в Центрах обслуживания клиентов.

Так, с 15 октября участники акции могут сами выбрать, как использовать приобретенный запас газа в отопительный период. Если цена ПСО окажется ниже акционной цены, потребитель в этот месяц может использовать именно акционный газ - для этого ему достаточно подать заявку. Без заявки действуют обычные условия акции, то есть правило "меньшей цены".

В акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона и будут оплачиваться дополнительно по отдельным ежемесячным счетам.

"В случае расчета по акционной цене потребителю необходимо будет оплатить только за услуги по доставке газа (распределение и транспортировка). Стоимость этих услуг, а также остаток предоплаченного по акции газа будут отображаться в ежемесячном счете за использованное топливо как в "Личном кабинете" онлайн на сайте 104.ua, так и при получении печатной платежки по почте. Напоминаем, что потребителям, которые воспользовались акцией, важно обязательно ежемесячно передавать показания счетчика газа для корректного осуществления учета потребленного газа"- рассказывет директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

При использовании зимнего резерв газа до 31 марта 2020 года, в дальнейшем потребители получат газ на общих условиях. Те клиенты компании, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги по заявлению.

Компания напоминает, что возможность приобрести газ на зиму по фиксированной акционной цене 5 995,53 грн. за тыс. куб м, потребители газа получили впервые. Эта цена была определена государственным монопольным поставщиком природного газа НАК "Нафтогаз Украины", который выступил гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него.

По информации оптового поставщика, участники акции "Твоя энергонезависимость" таким образом смогут сократить свои расходы на газ в отопительный период до 25%.