[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.8 27.44
 Транспорт
  87  0
Все про:Николаев (150) порт (681) АМПУ (315)

 АМПУ завершила дноуглубление в порту "Николаев"

Администрация морских портов Украины завершила восстановление паспортных глубин в порту "Николаев".

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Общий объем работ составил более 890 тыс. куб. м. "Николаев" стал пятым из семи портов, где АМПУ планировало провести эксплуатационное дноуглубления в 2019 году", - сообщает АМПУ.

"Проект эксплуатационного дноуглубления в порту Николаев стал третьим по объему для АМПУ в этом году - почти 900 тыс. куб. м. Два крупнейших проекта еще продолжаются в украинских портах на Азове. Восстановление паспортных глубин позволяет частным и государственным стивидорным компаниям в полном объеме использовать технические возможности портовой инфраструктуры, удешевляет морскую логистику и делает продукцию украинских производителей более конкурентоспособной на мировом рынке", - сказал руководитель "АМПУ" Райвис Вецкаганс.

Реализация проекта позволила довести глубины на подходном канале порта Николаев до 11,2 м, а в акватории порта Днепро-Бугский - до 11,5 м.

Окончание дноуглубления позволит Николаевскому морскому порту увеличить пропускную способность и обеспечить безопасную проводку и разгрузку крупнотоннажных судов типа PANAMAX .

Сегодня на причалах терминалов порта разгружаются 2 крупнотоннажных судна длиной более 200 м, шириной - 33 м и дедвейтом - 50 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2019 году в Николаевском морском порту объем перевалки грузов составил более 23 млн тонн, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155688
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГПУ Донбасс Кабмин Киев Нацполиция полиграф Россия Слуга народа увольнение
 
 
 
 
 
 вверх