 После отстранения Кропачева обогащение угля подешевело на 63%, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

ПАО "Лисичанскуголь" за 3,3 млн грн. заказало у ООО "Обогатительная фабрика "Угольный энергетический комплекс" переработку 30 тыс тонн угля по 110 грн. за тонну.

ГП "Первомайскуголь" за 2,24 млн грн. заказало у ООО "Промышленная компания "Обогатитель" переработку 22,6 тысяч тонн угля по 99 грн. за тонну. Фактически уголь по договору с "Обогатителем" будет перерабатывать селидовское ООО "ЦОФ "Селидовская" и торецкий филиал ЗФ "Щербиновская" ООО "Донинтеруголь".

ГП "Селидовуголь" без торгов заключило два дополнительных договора по 200 тыс грн. с той же компанией "Угольный энергетический комплекс" на общую сумму 400 тыс грн. Вместе они предусматривают переработку 4,494 тысяч тонн угля по 89 грн. за тонну.

Цены на 32-63% ниже цены для шахтеров Донбасса от фабрик "Мирноградская", "Россия" и "Украина" и для ГП "Львовуголь" от ОАО "Львовская угольная компания" в 145 грн/т по контрактам, которые заключались в 2018-2019 годах во времена президента Петра Порошенко.

Предыдущие фабрики-подрядчики "Украина", "Россия" и "Мирноградская" принадлежат ООО "Укрдонинвест" Юлии Кропачевой и экс-депутата Донецкого облсовета Виталия Кропачева.

Кропачева называли "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко.

В июле 2019 года стало известно об отстранении от контроля за угольной промышленностью Кропачева.

По данным СМИ, по инициативе Игоря Коломойского новым неофициальным куратором углепрома якобы стал бизнесмен Виталий Беляков. После этого в государственных шахтоуправлениях было сменено руководство.