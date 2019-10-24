 Нацбанк вернул рефинансирование неплатежеспособных банков на более 1,9 миллиарда

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Эта сумма в основном состоит из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества (активов)", - сообщает НБУ.

Больше всего средств получено от реализации имущественных прав – 1,434 млрд грн. Еще 232,8 млн грн поступили от реализации недвижимого имущества.

От принятия ипотеки на баланс НБУ поступило 214,8 млн грн; от списания за счет сформированного резерва - 17,1 млн грн; от получения средств от погашения задолженности по заложенными НБУ кредитным договорам – 13,1 млн грн.

За самую высокую цену - 722,3 млн грн - были реализованы имущественные права, переданные банком "Надра" в залог НБУ.

Кроме того, за девять месяцев 2019 года в полном объеме были реализованы активы неплатежеспособных Брокбизнесбанка, банка "Даниэль" и Автокразбанка, которые были переданы ими в залог НБУ. В целом от реализации активов этих банков НБУ получил 26 млн грн.

НБУ также сообщил, что за январь-сентябрь 2018 года НБУ получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн. Всего за 2017-2018 годы эта сумма составила около 5 млрд грн.