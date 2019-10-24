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 Концерн Daimler увеличил прибыль в третьем квартале

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG увеличил прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,72 млрд евро по сравнению с 1,69 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Квартальная выручка увеличилась на 8%, до 43,27 млрд евро. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) также выросла на 8% и составила 2,69 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку в размере 43,61 млрд евро при EBIT в 2,49 млрд евро.

Daimler подтвердила, что по итогам 2019 года EBIT, как ожидается, будет существенно ниже прошлогоднего показателя. Также компания предупредила, что выручка подразделения грузовых автомобилей, вероятно, будет на уровне 2018 года, в то время как ранее предполагался ее небольшой рост.

Котировки акций Daimler в ходе торгов во Франкфурте в четверг повышаются на 1,6%. С начала года капитализация компании увеличилась на 9,8% и составляет около 53,1млрд евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155648
 
 
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