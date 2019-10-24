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 Макроэкономика, Инвестиции
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Все про:рейтинг (584) Doing Business (3)

 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business (обновлено)

Украина поднялась на 7 пунктов до 64 позиции в рейтинге из 190 стран инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

"Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - сказал премьер Алексей Гончарук.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

Наибольший прогресс Украина продемонстрировала в отделе "Защита миноритарных акционеров", улучшив показатель на 27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях.

Также в компоненте "Получение разрешения на строительство" Украина улучшила позицию на 10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

Кроме того, повышение позиции в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам: "Подключение к электросетям", "Международная торговля", "Регистрация имущества", "Доступ к кредитам".

Согласно рейтингу "Всемирного банка", в то же время ухудшились показатели Украины по критериям "налогообложение" и "разрешение неплатежспособности".

Соседнее с Украиной 63 место в рейтинге заняла Индия, 65 – Пуэрто-Рико, Молдова разместилась на 48 месте, Польша – на 40, Беларусь – на 49, Россия – на 31, РФ – на 28, Казахстан – на 25.

Возглавляют рейтинга Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг, последние места занимают Сомали, Эритрея и Венесуэла.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что команда президента приложит максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.

Напомним, в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2019 Всемирного банк Украина поднялась еще на 5 позиций и заняла 71 место среди 190 исследованных стран.

Напомним, в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2018 Украина поднялась c 80 на 76 позицию среди 190 стран.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80 места с 83.

Cогласно рейтингу Doing Business 2015, Украина по показателям легкости ведения бизнеса вышла на 96 место в мире.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155617
 
 
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через що :

В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.
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Україна на 128 місці по легкості підключення до електромереж
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