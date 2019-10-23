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Все про:Кабмин (3540) увольнение (350) Госпродпотребслужба (153) Владимир Лапа (4) Милованов Тимофей (31)

 Глава Службы по безопасности продуктов и защите потребителей ушел в отставку

Владимир Лапа ушел с должности главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, на заседании в среду, 23 октября, Кабмин удовлетворил заявление Владимира Лапы об увольнении по собственному желанию.

"Я Владимира очень уважаю и даже предлагал в свое время стать заместителем по одному из направлений. Надеюсь, возможность поработать вместе еще будет", – отметил Милованов.

Министр добавил, что с должности первого заместителя главы Госпродпотребслужбы уволен Александр Жук, а новое руководство ведомства будет избрано на конкурсе. До этого времени временно исполняющей обязанности главы Госпродпотребслужбы назначена Оксана Шевченко.

Как сообщалось, Владимир Лапа возглавлял Госпродпотребслужбу с февраля 2016 года.

Напомним, Кабмин в 2014 году создал Госпродпотребслужбу на основе четырех контролирующих органов: Госсельхозинспекции, Говсветфитослужбы, Госсанэпидемслужбы и Госслужбы по вопросам защиты прав потребителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155590
 
 
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