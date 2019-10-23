 "Приватбанк" нельзя вернуть Коломойскому через суды, – встреча Богдана и послов G7

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам встречи главы ОП Андрея Богдана и его заместителей Андрея Смирнова и Юлии Ковалив с послами стран G7, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, Богдан встречался с послами по поручению президента Владимира Зеленского.

В ходе встречи стороны особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом (МВФ), реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в "Приватбанк" 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного "Приватбанка" бывшим акционерам", – сказано в сообщении.

Отмечается, что собеседники также обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

"Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе", – сообщают в Офисе президента по итогам встречи.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.

Напомним, Андрей Богдан до назначения на должность главы Офиса президента работал в команде Владимира Зеленского в ходе президентской кампании. Он также являлся адвокатом олигарха Игоря Коломойского и часто посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Игоря Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

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Как сообщалось, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

Вместе с тем Хозяйственный суд Киева остановил производство по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd о возврате акций "Приватбанка" до рассмотрения апелляции в связанном судебном процессе.

Перед этим глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл публично пожаловался на усилившееся давление правоохранителей после смены власти в стране, часть представителей которой так или иначе связана с Коломойским.