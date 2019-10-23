[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.73 27.35
 Власть, Аграрный рынок, Корпоративные отношения
  625  0
Все про:назначение (439) увольнение (350) Укрспирт (115) Милованов Тимофей (31)

 Кабмин сменил руководителя "Укрспирта"

Исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Укрспирт". Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности", – сообщил Милованов.

По словам министра, на должность главы госпредприятия будет объявлен конкурс.

Напомним, Юрий Лучечко возглавлял госпредприятие "Укрспирт" в статусе и.о. дирекора с сентября 2017 года.

Читайте последнее интервью главы предприятия для БизнесЦензор: Керівник "Укрспирту" Юрій Лучечко: "Сьогодні роздрібний ринок горілки монополізований трьома монополістами"

Как сообщалось, ранее новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на общественных началах Сергей Блескун анонсировал проект по демонополизаци спиртовой отрасли.

По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4, 6 млрд грн ежегодно.

Блискун с 2008 по 2013 год руководил коммерческим департаментом крупного производителя алкоголя компании Nemiroff, в 2014-2015 годы работал заместителем директора "Укрспирта".

С 2017 года занимал должность гендиректора производителя чая и кофе ООО "Компания Май Украина", с ноября 2016 года по апрель 2017 год возглавлял дом марочных коньяков "Таврия", до этого был директором ликеро-водочного направления группы компаний PetRus.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155586
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Киев полиграф Россия Слуга народа суд США
 
 
 
 
 
 вверх