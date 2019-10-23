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 "Нафтогаз" раскритиковал решение Кличко о начале отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" считает преждевременным решение о начале отопительного сезона в Киеве с 25 октября, поскольку в начале ноября ожидается потепление.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник – будет до +8, а уже в понедельник (4 ноября) прогнозируют до +11", – отмечают в компании.

В НАК также напомнили, что со следующей недели начинаются школьные каникулы, в связи с чем нецелесообразно начать отапливать школьные заведения.

"Мы понимаем беспокойство за температурный режим в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух", – подчеркнули в компании.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября, а на полный запуск системы теплоснабжения потребуется 7-10 дней.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155580
 
 
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