 Минрегион предлагает пересмотреть критерии способности территориальных общин

Об этом сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время публичной презентации изменений к Конституции Украины и приоритетов правительства относительно реформирования местного самоуправления, передает БизнесЦензор.

Так, в объединенных территориальных общинах должно проживать не менее 250 детей школьного возраста и 100 детей дошкольного возраста. Благодаря этому показателю будет понятно, целесообразно ли создавать опорную школу в общине и выделять средства из госбюджета на ее комплектацию.

"Мы не можем продолжать финансирование школ, в которых малокомплектные классы и качество обучения детей очень низкая. Мы теряем возможности для развития детей. Школа должна быть полнокомплектной и предоставлять детям качественное образование", - сказала Бабак.

Также в способной общине должно проживать не менее 5 тыс. человек. Именно такое количество жителей обеспечит ресурсный и кадровый потенциалы. Тогда община была способна внедрять проекты, которые будут способствовать развитию общины.

Кроме того, предлагается учитывать индекс налогоспособности бюджета общины на уровне не менее 0,3%, а также установить, что доля местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов составляет не менее 10%.

Как отметила Бабак, процесс объединения общин не является механической, математической или даже экономической моделью формирования государства. И никоим образом процесс реформы местного самоуправления не будет сводиться к простому соблюдению Методики, а прежде всего будет учитывать наработанный опыт реформы.

"Мы бы хотели, чтобы реформа местного самоуправления шла от людей, которые живут в общинах. Это должна быть консультация с людьми в регионах. Чтобы они понимали, что реформа для них и с ними", - сказала министр.

Поэтому Минрегион после того, как области сформируют перспективные планы формирования территорий общин, планирует провести обсуждение этих планов с людьми в регионах.

"Такие консультации помогут выяснить, а действительно ли эти перспективные планы соответствуют мыслям, желаниям и пониманию того, что должно быть следствием этой реформы для людей, проживающих в этих общинах", - отметила Бабак.