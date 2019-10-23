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Все про:Кабмин (3529) Минэкономразвития (905) органическая продукция (14)

 Кабмин утвердил правила производства органических продуктов

Кабинет министров на заседании в среду, 23 октября, принял постановление, которым установил правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Постановление устанавливает подробные правила органического растениеводства, животноводства (в том числе, специфические требования к органическому птицеводству и пчеловодству), грибоводства, аквакультуры, производства органических морских водорослей, органических пищевых продуктов и кормов, заготовки органических объектов растительного мира, а также особенности применения исключений, ведения параллельного и одновременного производства, хранения, перевозки и маркировки отдельных видов органической продукции.

"Принятие постановления имеет целью обеспечить надлежащее и эффективное функционирование рынка органической продукции, а также создать прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов", – отмечается в сообщении.

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Ожидается, что новые правила ведения хозяйственной деятельности в сфере органического производства также позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель синтетическими веществами, в том числе агрохимикатами, пестицидами, а также отходами животноводства, сформировать качественные условия содержания определенных видов животных для удовлетворения их поведенческих потребностей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155566
 
 
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