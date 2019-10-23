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 Проект по обновлению электричек в двух областях оценили в 150 миллионов евро

Инвестиции в развитие пригородных перевозок в Днепропетровской и Запорожской областях могут составить 149 млн евро, из которых 107 млн евро – в подвижной состав для Днепропетровской, 42 млн евро – для Запорожской областях.

Об этом свидетельствует технико-экономическое обоснование (ТЭО) пилотных проектов, разработанных Европейским инвестиционным банком при участии европейских экспертов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"Эксперты провели комплексное исследование текущей ситуации по организации пригородных перевозок в пилотных областях, включая анализ текущего состояния использования регионального и пригородного подвижного состава, сформулировали требования к подвижному составу, другие технические требования проекта, разработали финансовую модель, по организации общественно важных пассажирских перевозок", – отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что также осуществлена ​​оценка условий, механизмов и порядка достижения финансовой устойчивости при внедрении общественно важных перевозок, включая внедрение системы электронных билетов и оборудования для контроля за количеством пассажиров.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Европейский инвестиционный банк готов инвестировать 110 млн евро в обновление железнодорожного транспорта в Запорожской и Днепропетровской областях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155558
 
 
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