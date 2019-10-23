 "Укроборонпром" уволил руководителей крупнейших спецэкспортеров

Как сообщает пресс-служба концерна, трудовые отношения с руководителями указанных предприятий прекращены с 23 октября по соглашению сторон, передает БизнесЦензор.

При этом объявлен отбор кандидатов на должности руководителей этих компаний. Заявки претендентов принимаются до 13 ноября.

На период отбора обязанности генерального директора госкомпании "Укрспецэкспорт" возложены на Вадима Кожевникова, а руководство госпредприятием "Спецтехноэкспорт" будет осуществлять Евгений Ларин.

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Как сообщалось, Соломенский суд Киева 6 марта арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса, установив альтернативную меру пресечения в виде залога в 7 млн грн. Суд также избрал меру пресечения в отношении бывшего диретора госпредприятия Павла Барбула в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1,9 млн грн залога.

Уже 8 марта стало известно, что оба топ-менеджера внесли залоги и вышли из СИЗО. При этом суд отказался отстранить Бельбаса от выполнения должностных обязанностей.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт", а также еще трех бывших должностных лиц госпредприятия по подозрению в растрате $2,23 млн.

Досудебным расследованием установлено, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал схему растраты принадлежащих государству в лице ГП "Завод 410 ГА" средств в сумме $2,2 млн и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.

В июне 2018 года "Укроборонпром" сообщил о смене возглавлявшего "Спецтехноэкспорт" с декабря 2014 года Павла Барбула и назначении и.о. директором компании Владислава Бельбаса.