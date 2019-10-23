 "Харьковгоргаз" выиграл в Верховном суде спор с "Укртрансгазом" на 6,5 миллиарда

Как сообщает пресс-служба компании, вопрос потребления газа производителями тепла теперь должен быть урегулирован между ними и НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

В частности, Кассационный суд при Верховном суде пришел к выводу, что на НАК "Нафтогаз Украины" возложена обязанность поставлять газ тепловым компаниям. Этого требуют распоряжения Кабинета министров о начале отопительного сезона.

"По заключению суда, отсутствие номинаций не освобождала НАК "Нафтогаз Украины" от обязанности поставлять природный газ производителям тепла по заключенным между ними договорами поставки природного газа. Поэтому газ, потребленный производителями тепла, должен быть оформлен между потребителем и поставщиком. Соответственно, АО "Укртрансгаз" не имеет никаких оснований требовать оплаты этих объемов газа от АО "Харьковгоргаз", – сказано в сообщении.

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В компании напомнили, что ранее Восточный апелляционный хозяйственный суд также признал, что НАК "Нафтогаз Украины" не имела оснований для прекращения поставок топлива. Ведь на нее возложена обязанность поставлять газ производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона. Такой вывод сделан, исходя из содержания постановлений и распоряжений Кабинета министров и аналогичных решений Верховного суда.