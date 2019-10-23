 Решения о криминализации контрабанды подакцизных товаров пока нет, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду, комментируя вопрос повестки дня о внесении изменений в ст. 201 Уголовного кодекса Украины относительно криминализации контрабанды товаров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы не принимали решение по этому вопросу", – сказал Гончарук.

По его словам, этот вопрос еще дискутируется, ожидаются позиции нескольких министерств.

"Сам вопрос усиления ответственности за нарушение таможенных процедур, которые вредят бюджету, сейчас рассматривается, мы ищем разные варианты, как именно должна выглядеть эта ответственность", – отметил премьер.

Он пояснил, что речь может идти о подакцизных товарах либо об очень больших суммах.

"Точно чего мы не собираемся делать – не собираемся возвращаться к практике, когда вся контрабанда считалась преступлением, и это был инструмент давления таможенников на бизнес", – констатировал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что если и будет введена жесткая уголовная ответственность за контрабанду, то это будет касаться только тех случаев, когда речь идет о получении сверхдоходов.

Как сообщалось, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал, что Кабинет министров на этой неделе рассмотрит законопроект о криминализации нелегального перемещения через границу подакцизных товаров.

Глава Таможенной службы также выступает за возврат ведомству функций оперативно-розыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности, по категории высокомаржинальных товаров. Нефьодов отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда - изъятием транспортного средства.