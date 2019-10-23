 На Киевщине 9 тысяч жителей смогут управлять своим запасом газа на зиму онлайн

Эти клиенты "Киевоблгаз Сбыта" зарезервировали на зиму больше 13 млн кубометров газа, что является наибольшим показателем среди всех областей, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Условиями акции предусмотрено, что если цена газа на общих условиях ПСО будет ниже акционной, то потребитель получает газ по меньшей цене. В таком случае потребленный газ оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется. Теперь клиент "Киевоблгаз Сбыта" смогут самостоятельно выбрать тот вариант, который ему, исходя из определенных причин, удобнее.

"Теперь потребитель может выбирать сам, использовать газ по акционной цене или по установленной на общих условиях ПСО. Однако есть потребители, которые хотят использовать акционный газ, несмотря на то, что его цена несколько выше. Поэтому именно для них была создана такая возможность", – пояснил директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

Читайте также: Количество обращений в контакт-центр "Киевоблгаз Сбыта" возросло на 28%

Как уточнили в компании, для этого в "Личном кабинете" на сайте 104.ua нужно оформить заявку. Подавать заявки следует до последнего дня текущего месяца потребления. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в контакт-центр по тел: (044) 36-46-104 (08:00 до 20:00, без выходных).

Если потребитель использует газ из газового запаса, уплаченного во время акции, то ему за такой месяц нужно будет оплатить только стоимость доставки такого объема газа. Счет за доставку потребитель получит на свой почтовый адрес, а пользователи "Личного кабинета" смогут самостоятельно сформировать себе соответствующий счет.

Тем участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки можно найти на официальном сайте компании.

Акционная цена газа составляет 5,99 грн за кубометр без учета доставки. Использовать приобретенный газ следует в отопительный период, то есть с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.