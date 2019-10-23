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 Власти Киева потратят 1 миллиард на ремонт участка Столичного шоссе

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт Столичного шоссе на участке от моста через реку Вита до деформационного шва эстакады на пересечении Столичного шоссе с проспектом Науки в Киеве с ожидаемой стоимостью 980,7 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные аукциона, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Согласно документации, в объем работ по ремонту входит ремонт проезжей части, разметка дороги и прочее.

Срок выполнения ремонта - не более 27 месяцев.

Конечный срок подачи предложений - 21 ноября.

Аукцион назначен на 27 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее в пресс-службе КГГА анонсировали капитальный ремонт Столичного шоссе от моста через речку Вита до деформационного шва эстакады на пересечении шоссе с проспектом Науки. Работы должны осуществить до 2021 года.

"Киевавтодор" должен разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период выполнения работ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155543
 
 
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