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 Кабмин планирует на следующей неделе назначить главу Госгеонедр, – Гончарук

Кабинет министров планирует на следующей неделе утвердить нового главу Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в ближайшее время, думаю, на следующей неделе, намерены назначить туда (в Госгеонедр) по результатам конкурса порядочного, профессионального, патриотического человека, который наведет там порядок", – сказал Гончарук.

Кроме того, Гончарук добавил, что правительство ликвидировало комиссию по недропользованию при Госгеонедр.

"Мы убрали необязательную комиссию, которая существовала при Госгеонедр, и которую отдельные эксперты называли "советом смотрящих". Туда группы влияния делегировали своих представителей для того, чтобы блокировать те или иные решения", – сказал он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155540
 
 
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