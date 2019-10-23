 Верховный Суд встал на сторону компании Коломойского в деле о штрафе АМКУ на 1,4 миллиарда

Об этом свидетельствует постановление суда от 17 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В своем решении суд предположил, что распределение лотов между участниками аукционов по определенному "территориальному признаку" вовсе не обязательно должно быть следствием договоренности, а могло иметь экономическое основание, обусловленное производственными факторами.

Таким образом суд отверг аргументы АМКУ относительно связанности компаний. В том числе то, что компании предоставляли друг другу деньги для участия в этих аукционах. Также суд не принял во внимание, что директор "Галнафты" представлял интересы "НПК-Галичина" на аукционах и при предоставлении объяснений по делу АМКУ.

По мнению суда, АМКУ должен был доказать, но не доказал, наличие противоправной договоренности между "Галнафты" и другими субъектами хозяйствования, направленной на устранение, недопущение или ограничение конкуренции в процессе аукционов.

При этом АМКУ был обязан подтвердить, что предметом такой договоренности был именно содержание ценовых предложений, что имело место фактическое отсутствие конкурса/конкуренции вследствие согласования участниками соответствующего поведения, а не из-за ​​специфики конкретного товарного рынка. Также, по мнению суда, АМКУ не доказал, что из-за отказа "Галнафты" приобретать лоты по ценам, выше стартовых, наступили негативные последствия в виде искажения результатов торгов.

Другие фигуранты расследования АМКУ, кроме "Прикарпаттянафтотрейд", также оспаривают решение регулятора в судебном порядке. Им уже удалось выиграть в первой-второй инстанциях, а "НПК-Галичина" – также и в кассационной инстанции. Другие дела против АМКУ сегодня продолжает рассматривать Верховный суд.

Читайте также: Верховный Суд поддержал компанию Коломойского с споре с АМКУ на 1,3 миллиарда

Как сообщалось, в марте АМКУ оштрафовал "Укртатнафту" и 5 аффилированных с группой "Приват" компаний на 1,4 млрд грн за сговор на нефтяных аукционах "Укрнафты".

В частности, речь шла о ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд", ООО "Котлас", ООО "Галнафта", ООО "Гарант-УТН".

В ходе расследования АМКУ установил, что компании оказывали друг другу финансовую помощь, которой покрывали гарантийные взносы для участия в спорных аукционах. Кроме того, по результатам аукционов победители приобрели нефть и газовый конденсат по стартовым ценам, определенным в их заявках.

При этом ПО "НПК-Галичина" хранило нефть, которую на аукционах приобретали "ТД Прикарпаттянафтотрейд", "Галнафта" и "Гарант-УТН".

Кроме того, интересы трех из семи участников на аукционах, в которых они принимали участие, представляло одно и то же лицо ( "Котлас", "Галнафта" и "Прикарпаттянафтотрейд"), а директор "Галнафты" представлял интересы "НПК-Галичина" на аукционах и при предоставлении объяснений по делу АМКУ, а кроме того эти компании на момент проведения аукционов находились по одному адресу.

Группа "Приват" контролируется бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

43,054% "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским.

В сентябре 2015 года Служба безопасности Украины инициировала проверку АМКУ возможных фактов нарушения законодательства по защите экономической конкуренции со стороны некоторых субъектов хозяйствования во время их участия в аукционах по продаже сырой нефти и газового конденсата, добытых компанией "Укрнафта". По информации СБУ, в течение 2015 года через аукционы "Укрнафты" было реализовано сырья на сумму более 12 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram