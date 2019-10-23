 Кабмин разрешил снижать цену на аукционах на право пользования недрами

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Часто стартовая цена на лот слишком высокая, поэтому компании не приходят, или приходит одна, и там нет конкуренции. Мы усовершенствовали аукцион: чтобы если стартовая цена слишком высокая, был механизм ее снижения, пока ею не заинтересуется рынок", – сказал Гончарук.

По его мнению, это увеличит интенсивность проведения аукционов.

"Мы также усовершенствовали механизм подготовки лотов к аукциону и убрали так называемую необязательную комиссию в Государственной службе геологии и недр, которую некоторые эксперты называли "совет смотрящих". Туда группы влияния делегировали своих представителей, чтобы блокировать те или иные решения", – добавил премьер.

Как сообщалось, по данным Госгеонедр, с декабря 2018 года на электронных аукционах в системе ProZorro покупатели заплатили 465 млн грн за спецразрешения на добычу полезных ископаемых.

Государственная служба геологии и недр проведет последний в 2019 году нефтегазовый электронный аукцион 30 октября.