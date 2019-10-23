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Все про:авиация (1114) Херсон (114) Вена (19) авиасообщение (1357) Ryanair (235)

 Дочерняя компания Ryanair начнет летать из Херсона в Вену

Австрийский лоукост Laudamotion, являющийся дочерней компанией Ryanair, внес в систему бронирования рейсы Вена-Херсон.

Продажа билетов уже открыта на сайте материнской компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Полеты начнутся 30 марта 2020 года и будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Минимальная цена авиабилетов составляет 26 евро в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади.

Как сообщалось, ранее Ryanair запустил продажи на свой первый маршрут из Херсона в Краков, который начнет обслуживаться с 17 декабря с частотой два раза в неделю.

Сегодня из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Стамбул и Киев.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Сначала Ryanair выполнял рейсы только из Киева (международный аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155524
 
 
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