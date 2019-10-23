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Все про:законопроект (757) Кабмин (3529) электронные документы (111) Гончарук_Алексей (93)

 Кабмин предложил разрешить подписывать международные контракты в электронной форме

Кабинет министров одобрил законопроект, который предполагает введение в Украине международных контрактов в электронной форме.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"У нас есть допотопное ограничение по невозможности подписания международных контрактов в электронной форме. То есть, если ты работаешь с коллегами из-за границы, ты должен (оформлять документы, – ред.) в бумаге, печати, штампы, акты приема-передачи... Конечно, в современном мире этого никто уже не понимает", – сказал Гончарук.

По словам премьера, правительство внесет в Верховную Раду законопроект для решения этой проблемы.

"Есть более гибкие и понятные эффективные формы взаимодействия с иностранными контрагентами, есть соответствующий международный документ, который это все регулирует. Мы просто снимаем все ограничения и фактически предлагаем Верховной Раде, это тоже законопроект, распространить режим, который уже работает в цивилизованном мире, на Украину и украинские контракты", – добавил глава правительства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155520
 
 
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