 Гончарук допустил точечные проблемы с отоплением в случае прекращения транзита газа

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – сказал Гончарук.

Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы, – их нет", – заверил премьер.

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Как сообщалось, ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Напомним, пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших в сентябре очередных трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоится 28 октября.