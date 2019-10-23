 "Укрзализныця" назначила дополнительный ночной рейс экспресса в аэропорт "Борисполь"

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Плюс один поезд Kyiv Boryspil Express в ночное время. Пока в экспериментальном режиме, будет курсировать с 27 октября. Отправляться экспресс будет из международного аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи", - написал Кравцов.

По его словам, спрос есть, так как ориентировочно с часа до двух ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до 10 рейсов.

Отправление со станции "Борисполь-Аэропорт" в 02:47, Прибытие на станцию "Киев-Пассажирский" в 03:28.

Ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" был запущен 30 ноября прошлого года и перевез более 800 тыс. пассажиров.