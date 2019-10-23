 Верховный Суд обязал разблокировать счета "Укргаздобычи"

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор

"Указанное постановление Верховного Суда является обязательным основанием для приостановления частным исполнителем исполнительных действий по исполнительному производству, в рамках которого на средства на счетах АО "Укргаздобыча" наложен арест и соответственно заблокирована работа АО "Укргаздобыча", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что в рамках указанного исполнительного производства счета АО "Укргаздобыча" на сегодняшний день остаются заблокированными.

"Компания надеется, что частный исполнитель надлежащим образом выполнит возложенные на него законом обязанности и остановит исполнительные действия по исполнительному производству с такой же оперативностью (в течение одного дня), как он накладывал аресты в рамках указанного исполнительного производства", – подчеркивают в компании.

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Как сообщалось, 10 октября "Укргаздобыча" призвала правительство и президента проверить действия сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц и не допустить незаконное взыскание с госкомпании в пользу ООО "ФК "Фингрупп Фактор" более 215 млн грн.

"Действия должностных лиц Фонда гарантирования вкладов в очередной раз вызвали задвоение суммы иска, в результате чего из государства в пользу частной структуры уже в ближайшие дни может быть незаконно взыскана сумма более 215 млн грн - средства, которые могут быть направлены на уплату налогов или выплату государству дивидендов", - говорилось в обращении "Укргаздобычи" к президенту и Кабинету министров.

В рамках исполнительного производства по указанному делу ООО "ФК "Фингрупп Фактор" добилась ареста банковских счетов АО "Укргаздобыча", что осложнило отгрузки топлива производства Шебелинского завода и сжиженного газа других газоперерабатывающих заводов.

В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц считает правомерным взыскание компанией "ФК "Фингрупп Фактор" с государственной "Укргаздобычи" более 215 млн грн по долгу перед ликвидируемым "Дельта Банком".