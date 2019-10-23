[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.73 27.35
 Энергетика, Корпоративные отношения
  227  0
Материалы по теме:
Все про:назначение (439) Нафтогаз (1885) трейдер (33) нефтепродукты (162)

 "Нафтогаз" назначил главу дочерней компании по торговле нефтепродуктами

Главой новой компании в структуре НАК "Нафтогаз Украины", которая будет заниматься трейдингом нефтепродуктами, назначен Юрий Кузьмин.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Кузьмин работает заместителем начальника департамента коммерческой деятельности АО "Укргаздобыча". В "Укргаздобычу" он пришел осенью 2015 года, до этого длительное время он занимался реализацией сжиженного газа в подразделениях ТНК-ВР в Украине.

ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" официально зарегистрировано 22 октября, 100% уставного капитала (100 тыс. грн) принадлежит АО "Укртранснафта". Новая компания зарегистрирована в офисе "Укртранснафты" на ул. Московской в Киеве.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в начале октября одобрил создание в рамках дивизиона "Нефть" новой компании "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которая будет специализироваться на торговле продуктами нефтепереработки.

Планируется, что компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским газоперерабатывающим заводом. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" будет закупать/продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы "Нафтогаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155490
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Киев полиграф Россия Слуга народа суд США
 
 
 
 
 
 вверх