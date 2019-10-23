 Казахстан оценил потери от ограничения Россией транзита угля в Украину в $11 миллионов в месяц

Об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции Казахстана, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Текущий запрет транзита ряда казахстанских товаров по территории РФ крайне негативно отражается на экономическом состоянии в первую очередь предприятий угольной промышленности Казахстана. Ежемесячные потери предприятий от сокращения поставок угля на украинский рынок составляют более $11 млн", - отмечают в министерстве.

Как поясняют в ведомстве, Россия обосновывает ограничение на объем экспортируемого казахстанского угля расширением списка товаров, запрещенных для ввоза на территорию Украины.

Там также отметили, что российская сторона не предоставляет информацию по согласованию объемов поставок к утвержденному сроку - к 20 числу каждого месяца. Такие действия, говорят в Минторговли, негативно отражаются на планах казахстанских компаний по вывозу одобренных объемов угля.

"Например, объемы поставок угля на октябрь текущего года министерство экономического развития РФ согласовало лишь 28 сентября", - пояснили в профильном министерстве.

Наряду с этим, подчеркивают в ведомстве, несмотря на договоренности и согласование объемов министерством экономического развития России компания "Российские железные дороги" (РЖД) предоставляет вагоны с отставанием до пяти-семи дней, что приводит к "неполному освоению согласованных объемов".

"Ежемесячное затягивание сроков согласования и необоснованное сокращение объемов вывоза выглядят, скорее, как неконкурентные действия российской стороны, направленные на вытеснение казахстанского угля с российского и украинского рынков, чем решение внешнеполитических вопросов двух государств", - подчеркивают в Минторговли.

Из-за российских ограничений убытки несет и казахстанская железная дорога - в виде неперевезенных объемов грузов, и бюджет страны - в виде недополученных налогов, добавляют в ведомстве. Так, по их данным, ежемесячные финансовые убытки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" достигают $130 тыс.

В связи с возникшими обстоятельствами, АО "АрселорМиттал Темиртау" и Национальная палата предпринимателей обратились в Евразийскую экономическую комиссию, которая признала наличие признаков препятствия.

"Комиссия подготовила заключение о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке Союза, которое представлено для рассмотрения в правительства государств-членов Союза 4 октября текущего года. По данному вопросу консультации не завершены, и в связи с этим квалифицировать это препятствие как барьер преждевременно", - сообщили в ЕЭК.

Как сообщают в Минторговли, данный вопрос все еще находится на рассмотрении комиссии.

В апреле 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивающее экспорт угля. При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их будет выдавать Минэкономразвития). В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

В министерстве экономического развития РФ считают проблему с транзитом угля надуманной, утверждая, что Казахстан все равно не вывозит даже согласованные объемы. Отмечалось, что спор может закончиться началом формального расследования против России в Евразийской экономической комиссии.

По данным Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Казахстана, с июля по октябрь 2019 года казахстанские угледобывающие компании намеревались поставить на Украину транзитом через РФ 775,8 тыс. тонн угля. Однако российская сторона согласовала менее половины объема, а именно 320,15 тыс. тонн продукции.

В АГМП уточняют, что в январе-сентябре 2019 года в Казахстане было произведено 78,9 млн тонн угля. Объем экспорта за январь-август 2019 года составил в натуральном выражении 17 млн тонн, что на 2,9% больше показателя за прошлый год.

По итогам восьми месяцев 2019 года основными рынками сбыта казахстанского угля стали Россия - 14,83 млн тонн, Швейцария - 773,33 тыс. тонн, Украина - 463,52 тыс. тонн, Кипр - 389,83 тыс. тонн, Киргизия - 244,56 тыс. тонн.

В 2018 году Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахстанского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год. Позже АГМП просила власти страны возобновить переговоры с Россией о предоставлении приоритета в доступе казахстанского угля к портам РФ.

Также ассоциация горняков обратилась к правительству Казахстана с просьбой помочь проработать с Китаем возможность экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Ляньюнган в связи с сокращением поставок в ЕС на фоне ужесточения экологических требований.