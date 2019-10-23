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 Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили снижение

Средняя по стране цена автогаза на АЗС за сутки опустилась еще на 3 копейки за литр – до 11,60 грн/л, а некоторые операторы снизили цены на 10-18 коп./л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть AMIC опустила цены на 11 копеек – до 11,59 грн/л.

На заправках SOCAR газ подешевел на 18 копеек – до 12,12 грн/л.

В сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, BVS, "Род-Ник" и Mango цена на автогаз снизилась на 5-10 копеек за литр.

Как сообщалось, цены на автогаз в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране стоимость автогаза в сетях АЗС за это время уменьшилась на 23 коп./л.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155487
 
 
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