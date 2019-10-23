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 Саудовская SALIC после покупки агрохолдинга "Мрия" ищет зерновой терминал на Черном море

Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Co) проводит комплексную оценку нескольких проектов в Черноморском регионе и рассматривает возможность приобретения там зернового терминала.

Об этом сообщил управляющий директор компании Халед Аль-Абуди, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Это часть нашего мандата – придавать значение логистике... поэтому мы рассматриваем присутствие SALIC на той стороне в форме поглощения или покупки зернового терминала на Черном море", – сказал Аль-Абуди.

Как сообщалось, Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания SALIC владеет в Украине агрохолдингом "Континентал Фармерз Групп", который обрабатывает земли на территории пяти областей Западной Украины.

В его состав вошли выкупленный SALIC в 2018 году агрохолдинг "Мрия" и ранее принадлежащая саудовской компании Continental Farmers Group (CFG), основные активы которой расположены во Львовской области.

Гендиректором объединенной компании с июня 2019 года назначен Георг фон Нолкен, ранее занимавший должность операционного директора.

Агрохолдинг "Мрия" и компания CFG, в состав которой входят дочерние предприятия "Агро ЛВ" и "Грейнлэнд", работают как единый бизнес с ноября 2018 года.

Объединенный земельный банк в обработке "Континентал" составляет 195 тыс. га в четрырех областях на Западной Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155486
 
 
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