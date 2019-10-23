 Вклады физлиц в банках в сентябре уменьшилась на 4,6 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2019 года:

вклады в национальной валюте – 255,2 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 188,4 млрд грн.

При этом полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также гарантиями Фонда полностью покрывается по сумме 43,8% вкладов, что составляет 194,2 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на начало октября 2019 года составляет 42,7 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 402,2 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 249,4 млрд грн.

Количество вкладчиков-ФЛПв банках-участниках Фонда по состоянию на 1 октября 2019 года составила почти 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 28,7 млрд грн (6,5% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии Фонда гарантирования подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 274,5 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября 2019 года, составила 8,4 млрд грн.