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Все про:вклады (43) Фонд гарантирования вкладов (882)

 Вклады физлиц в банках в сентябре уменьшилась на 4,6 миллиарда

По состоянию на 1 октября 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 443,6 млрд грн, в то время как на 1 сентября 2019 года этот показатель составлял 448,2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2019 года:

  • вклады в национальной валюте – 255,2 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 188,4 млрд грн.

При этом полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также гарантиями Фонда полностью покрывается по сумме 43,8% вкладов, что составляет 194,2 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на начало октября 2019 года составляет 42,7 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 402,2 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 249,4 млрд грн.

Количество вкладчиков-ФЛПв банках-участниках Фонда по состоянию на 1 октября 2019 года составила почти 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 28,7 млрд грн (6,5% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии Фонда гарантирования подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 274,5 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября 2019 года, составила 8,4 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155484
 
 
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