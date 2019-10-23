 Поставки российского дизтоплива в Украину выросли в октябре в 2,5 раза

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Прямые ж/д-поставки через Харьковскую и Сумскую области за первые 20 дней октября увеличились в 3,5 раза, до 51 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом сентября (15 тыс. тонн). Из этого объема 35,5 тыс. тонн было отгружено в Украину Волгоградским НПЗ компании "Лукойл" и 15,5 тыс. тонн - Орским НПЗ компании "Орскоргсинтез".

Отгрузки ДТ с трубопроводного терминала в Гомеле (Беларусь) в Украину за две декады октября увеличились в 2 раза, до 78 тыс. тонн, против 38 тыс. тонн за аналогичный период сентября.

Ранее директор "А-95" Сергей Куюн с ссылкой на свои источники сообщал, что поставки российского ресурса в октябре могут достигнуть 200 тыс. тонн. Кроме того, существует вероятность начала ж/д-поставок ДТ от НПЗ компании "Роснефть", которые сократили отгрузки в Украину из-за введения пошлин на трубопроводные поставки с 1 августа.

"Не сказала все по теме и "Роснефть": наряду с прокачками в Гомель компания может поставить "на колеса" около 50–60 тыс. тонн, говорят источники на рынке", - проинформировал Куюн.

Поставки российского ДТ на украинский рынок за 20 дней октября почти сравнялись с объемами белорусского топлива. Мозырский и Новоплоцкие НПЗ в связи с выходом на плановые ремонты в октябре сократили отгрузки в Украину на 35,5%, до 141 тыс. тонн. Между тем, это выше ожиданий, которые были на весь октябрь на уровне 180 тыс. тонн.

Поставки ДТ Мажейкяйского НПЗ (Литва) группы Orlen за две декады октября выросли на 23% - с 35 тыс. до 43 тыс. тонн.

Импорт по морю за этот период увеличился на 15% - до 85 тыс. тонн.

Всего за 20 дней октября в Украину, по оперативным данным, было импортировано 399 тыс. тонн ДТ, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период сентября (381 тыс. тонн).

Как сообщалось, в начале сентября на рынке возник ажиотаж, что был спровоцирован сбоями в работе железной дороги, которая не смогла справиться с нагрузой после остановки трубопровода "ПрикарпатЗападтранс". Снижение импортных поставок вызвало локальную нехватку топлива, из-за чего в течение двух недель вагонные партии дизтоплива подорожали на 13,1%, автомобильные - на 17,8% или более чем на 3,7 грн/л. Пикового значения цены ДТ в мелком опте достигли 17 сентября - 24,45 грн/л.

В сентябре импорт дизельного топлива по сравнению с августом увеличился на 25% (на 119 тыс. тонн), до 593 тыс. тонн, при этом для покрытия потребностей в этом ресурсе было достаточно 565 тыс. тонн. Рост поставок фиксировался и в начале октября. Следовательно после устранения дефицита, оптовые цены пошли на спад. К 22 октября стоимость автопартий ДТ в портах опустилась до 20,50 грн/л, а крупнооптовая наценка, возникшая в начале сентября, вернулась на докризисный уровень.

С 20-х чисел сентября и до текущего момента средние по стране цены ДТ в крупном опте опустились на 2600 грн/т, в мелкооптовом - на 2,7 грн/л.