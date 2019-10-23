[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.73 27.35
 Социальная политика
  584  0
Все про:водительские права (21) электронные документы (111) Гончарук_Алексей (93)

 Кабмин анонсировал запуск первых цифровых услуг "Государство в смартфоне"

Правительство приняло ряд решений, которые уже в скором времени позволят запустит электронные водительские удостоверения, техпаспорт и многое другое. Это экспериментальный проект, в дальнейшем перечень цифровых услуг будет расширяться.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы в правительстве хотим, чтобы государственная система работала для людей. Не мешала, а облегчала жизнь украинцам", - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Одними из первых элементов "государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта "Дія" заработает мобильное приложение с этими услугами.

Это значит, что все водители могут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей - еще и техпаспорта. Далее будет сделано так, что и невладельцы автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении.

"Наша цель к 2024 году все услуги перевести в онлайн", - подчеркнул Гончарук.

Также правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.

Сейчас при регистрации транспортных средств граждане могут выбрать номерной знак исключительно из перечня тех, которые были в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с избранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155476
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Зеленский Киев Нацполиция полиграф Россия Слуга народа суд США
 
 
 
 
 
 вверх