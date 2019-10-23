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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:Боголюбов (126) Коломойский (919) Лондон (154) Приватбанк (1007)

 Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "Приватбанку" 11 млн фунтов стерлингов

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возместить государственному банку расходы в апелляционном процессе и вернуть средства, ранее полученные от банка по итогам решения суда Лондона в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"После успеха "Приватбанка" в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что "Приватбанк" может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", – сказано в сообщении.

В частности, ответчики обязаны вернуть сумму, выплаченную им банком в счет покрытия расходов на рассмотрение дела в первой инстанции в прошлого году. В том числе банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от связанных с ними компаний.

"Кроме того, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогодние слушания дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155454
 
   
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 Топ комментарии
 
наши суды импотентны... власть сама на службе каломойского... хоть британский суд нам поможет... Боже, храни королеву Британии!!!!
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чтоб понять, нужно иметь ум выше среднего...
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наши суды импотентны... власть сама на службе каломойского... хоть британский суд нам поможет... Боже, храни королеву Британии!!!!
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Гонтаревой теперь еще больше бояться?
Беня, он дюже мстительный
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Я что-то не понял причем здесь суд Лондона?
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міжнародний суд, куди звернулись самі позивачи.
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чтоб понять, нужно иметь ум выше среднего...
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Начало предложения с маленькой буквы, а ум у тебя выше среднего в метрах или сантиметрах???
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Гроші з привата виводилися в тому числі і через Віргінські острови, які належать Британії, тому лондонський суд прийняв справу до розгляду. Доречі там само і офшори блазня.
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Коломойский часть денег отмывал через британские фирмы.
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Боголюбов, ты?!
Так, для справки.
Бендюжники выводили бабло из Привата через британские оффшоры.
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А де порохоботы ??? Которые должны написать, что Зе подыгрывает Бене
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А кто дозволив імпорт москальких кіловатів для Бєні без сплати митного збору ? ЗЕпень со товарисчами дозволив, щоб бєнєфіціарій мав чив харчуватись та якось компенсувати за дві виборні кампанії, розкрутку на Г+Г
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У тебя устаревшая методичка. Пошлину взимать будут.
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дурень, если бы не мвф и всякие британские суды он бы давно уже вернул приват бене. клоун сцыт что его вынесут с банковой, возможно даже ногами вперед
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А Зеленский имеет влияние на Лондонский суд?
Иск подавался при Порошенко.
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а ты узколобый однако. Всё буквально понимаешь...
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зєбил вообще никому не подыгрывает, тут надо ум иметь ....
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теперь Моника с удвоенной энергией начнет искать средства для "мировой" с Беней.
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Ну как там зелебобики готовы компенсировать бене убытки )
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Фото до статті у тему: "я нє понял, а в Баришєвкє і Окружном прокатіло!!!"
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