 Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "Приватбанку" 11 млн фунтов стерлингов

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"После успеха "Приватбанка" в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что "Приватбанк" может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", – сказано в сообщении.

В частности, ответчики обязаны вернуть сумму, выплаченную им банком в счет покрытия расходов на рассмотрение дела в первой инстанции в прошлого году. В том числе банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от связанных с ними компаний.

"Кроме того, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогодние слушания дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.