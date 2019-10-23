 Roshen проиграла суд о платежах за строительство фабрики в Борисполе

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Суд признал, что паевой взнос должен составлять 10% от сметы строительства комплекса (66,731 млн грн) - то есть, 66,731 млн грн.

При этом, "Бисквитный комплекс "Рошен" заплатил паевой взнос только 30 млн грн. Кроме того, компания вложила более 8,5 млн грн в строительство ливневой канализации и осуществила некоторые другие платежи, которые, согласно дополнительному соглашению между сторонами, были высчитаны из паевого взноса.

С учетом осуществленных "Рошен" платежей, суд обязал компанию доплатить 23,19 млн гривень.

В удовлетворении встречного иска ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" о признании суммы паевого взноса уменьшенной суд отказал полностью.

В марте 2018 года стал известно, что кондитерская корпорация Roshen вышла на финальную стадию строительства бисквитного комплекса в Борисполе. Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Конечным бенефициаром ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" является президент Петр Порошенко.