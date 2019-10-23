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Все про:Кабмин (3529) субсидия (451) отопительный сезон (365)

 Субсидии в отопительном сезоне не уменьшаться, – Кабмин

Кабинет министров Украины сообщает, что в отопительном сезоне 2019-2020 годов субсидии не уменьшатся.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает БизнесЦензор.

"Все, кто нуждается в помощи, ее получит", – говорится в сообщении Кабмина.

Также Кабмин сообщает, что принял меры для того, чтобы субсидии стали более адресными, охватили большее количество малоимущих получателей.

20 октября Кабинет министров принял решение, которым расширил круг получателей этого вида помощи.

"Также постановлением изменен процент – с 15 до 20%, который домохозяйство платит за коммуналку. Однако изменения в формуле начисления субсидий состоятся с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона. При этом подходы остаются те же: чем меньше доходы, тем больше помощь", – сообщает Кабмин.

Также правительство сообщает, что принцип расчета субсидий не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.

"Мы хотим, чтобы больше в программе субсидий оставалось для наименее состоятельных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами", – сказал премьер Алексей Гончарук.

"Следовательно, и в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшений для субсидиантов новое постановление не предусматривает", – сообщает Кабмин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155445
 
 
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