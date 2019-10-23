[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.7 27.35
 Коррупция
  197  0
Все про:Насиров (286) САП (184)

 Дело Насирова направили в Высший антикоррупционный суд

Шевченковский районный суд передал дело против экс-главы Госфискальной службы Украины Романа Насирова в Высший антикоррупционный суд.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

Решение по делу Насирова было принято сегодня, 23 октября.

Насиров и руководитель департамента ГФС обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Также Насирову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Обвинение считает, что Насиров 2015 - 2016 годах, действуя в интересах нардепутата, принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В результате чего госбюджет не получил 2 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155435
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Зеленский Кабмин Киев Нацполиция полиграф правоохранительные органы Слуга народа суд США
 
 
 
 
 
 вверх