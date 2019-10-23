 Фиала оценил инвестиции Dragon Capital в медиабизнес в $10 миллионов

Об этом со ссылкой на LIGA.net сообщает БизнесЦензор.

"Инвестировано уже более $10 млн. Планируем выйти на безубыточность в течение 3-4 лет", - сказал инвестбанкир.

По словам Фиалы, первый бизнес-план предполагал выйти на безубыточность через три года, но пока этого не произошло. "Когда мы в 2014-м, сразу после революции достоинства, договаривались с Виталием Сычем (главный редактор НВ), то первый бизнес-план, предполагал, что через три года мы выйдем на безубыточность. Уже прошло 5 лет, и пока мы на нее не вышли. Но мы активно инвестируем в этот бизнес, развивая новые направления", - сказал он.

"Если бы мы смотрели на НВ чисто как на бизнес, то мы бы его не делали, потому что 20% рентабельности там нет. С другой стороны, мы следим за финансовыми результатами, у менеджмента есть четкая мотивация и желание максимизировать доходы и выйти на прибыльность в обозримом будущем", - добавил Фиала.

Он подчеркнул, что не собирается продавать медиахолдинг.

"От кого может сейчас поступить предложение - западные, независимые, профессиональные медиаинвесторы сейчас, к сожалению, не интересуются нашим рынком. Потому что бизнеса в Украине нет. А продавать это какому-то украинскому олигарху — точно нет. Мы никогда не будем этого делать, это не та ценность, ради которой мы создавали НВ", - сказал он.

Фиала также опроверг информацию о возможной покупке 24 канала. "Мы не вели переговоры с 24 каналом. Мы телевидение анализировали, но решили не инвестировать в него по разным причинам. Мы считаем, что телевидение будет падать, у нас переизбыток каналов, основная аудитория у них 60+. Коммерчески успешными они никогда не будут и не могут быть. Мы не видим смысла инвестировать в телевидение", - сказал глава Dragon Capital.

Он считает, что телевидение в Украине - это политика. "То, что сейчас имеется в Украине - да", - сказал Фиала.