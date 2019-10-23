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 Власть, Коррупция
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 Весь комитет Рады по вопросам финансов должен пройти проверку на детекторе лжи, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенного политики Верховной Рады Украины должны пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом Зеленский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"… все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенного политики должны пройти проверку на детекторе лжи", - заявил Зеленский.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - добавил он.

Он добавил, что проверку на детекторе лжи должен пройти нардеп, который вел сомнительную переписку по "решение вопросов". "И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - пообещал Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155426
 
 
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