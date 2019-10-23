[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.7 27.35
 Коррупция
  1289  1
Все про:суд (2014) Укрзализныця (2451)

 Суд отправил киевского ресторатора под домашний арест в деле давления на "Укрзализныцю"

Высший антикоррупционный суд отправил совладельца Kyiv Food Market Михаила Бейлина под ночной домашний арест. Его подозревают в давлении на госкомпанию "Укрзализныця".

Эту информацию подтвердили LIGA.net в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает БизнесЦензор.

Бейлина обязали не выходить из дому без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, сдать на хранение загранпаспорта.

Бизнесмен проходит про делу о нанесении убытков на 20 млн грн филиалу УЗ "Укрзалізничпостач" и покушении на завладение еще 44 млн грн предприятия. Фигурантом дела также является бывший народный депутат от БПП Валерий Ищенко.

Согласно следствию, в 2015 году частный предприниматель обратился к Ищенко с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции по вдвое завышенным ценам. Депутат согласился и попросил Бейлина, который был на то время внештатным советником главы Администрации президента Бориса Ложкина, оказать влияние на должностных лиц "Укрзалізничпостач". В результате договоренности сотрудники УЗ помогли победить определенной компании в тендере, схема была реализована.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155411
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Зеленский Кабмин Киев Нацполиция полиграф правоохранительные органы Слуга народа суд США
 
 
 
 
 
 вверх